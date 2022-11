Tunisie : La fÃ©dÃ©ration des communes condamne la violence contre deux maires de Zarzis, sur fond du drame de la rÃ©gion

Tunisie : La fédération des communes condamne la violence contre deux maires de Zarzis, sur fond du drame de la région

La fédération nationale des communes tunisienne (FNCT) dit « suivre avec, forte inquiétude, la violence dont ont été victimes le maire de Zarzis ville, et le maire de Zarzis Nord, pendant les rencontres ouvertes autour du drame de l’émigration clandestine », pointant « un signe grave reflétant l’accentuation de la colère sociale, d’une part, et exigeant la nécessité de protéger les acteurs locaux d’autre part ».

La fédération fait état, dans un communiqué, de son suivi de « la tragédie des populations de Zarzis, pour retrouver leurs enfants disparus depuis septembre dernier, dans le naufrage de l’embarcation de l’émigration irrégulière ».

Devant ces évolutions, la fédération affirme son « refus des tentatives de politisation de ce dossier, en respect des douleurs des familles des disparus, et en défense de la vérité », considérant que l’objectif de ces tentatives est « de dissimuler la vérité et d’esquiver la responsabilité politique et juridique, en réduisant au silence les familles, et en étouffant leurs mouvements pacifiques ».

La fédération affirme que « tout manquement en matière de « communication avec les familles, ou de recherche des disparus, fait exacerber la situation, brise la confiance entre les citoyens, l’Etat et ses structures ».

La FNCT rappelle que « le rôle des communes dans pareils drames, se limite à transférer les restes et à inhumer les victimes, une fois une autorisation aura été obtenue du parquet ».

La fédération salue « tous les efforts pouvant contribuer à parvenir à des informations sur les disparus soit de la part des pêcheurs ou de la société civile ».

