Tunisie : La fusion des 2ème et 3ème trimestres reste possible, face à l’évolution de l’épidémie

Le chargé de Communication au ministère de l’Education, Mohamed Haj Taïeb, a affirmé ce lundi 11 janvier, que « la fusion des 2ème et 3ème trimestres restent possible, dans le cas de l’évolution de la situation épidémiologique ».

Dans une déclaration à Jawhara, il a indiqué que « la situation exceptionnelle requiert des mesures exceptionnelles, en coordination avec le partenaire social, le ministère de la Santé, et le comité scientifique de lutte contre le Coronavirus ».

Il a ajouté que « plus de 5 mille contaminations ont été recensées parmi les cadres éducatifs et les élèves depuis le début de l’année scolaire, dont 32 décès (deux décès parmi les élèves) ».

Le syndicat de l’enseignement primaire avait appelé, dimanche, à « la nécessité de revoir le système des groupes, attestant de l’impossibilité de continuer à travailler, selon le régime des trimestres ».

Le syndicat avait, par ailleurs, réclamé « la fusion des deux trimestres restants, en optant pour le régime des semestres ».

Le syndicat motive son appel par « l’évolution de la situation épidémiologique, et la multiplication des contaminations parmi les élèves et les enseignants, face au silence du ministère qui n’a pas assuré le minimum des conditions de santé et sécurité ».

