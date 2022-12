Tunisie : La grÃ¨ve des stations-services prÃ©vue les 29 – 30 dÃ©cembre 2022 annulÃ©e !

Tunisie : La grève des stations-services prévue les 29 – 30 décembre 2022 annulée !

La grève prévue les 29 et 30 décembre 2022 dans les stations- services a été annulée, à l’issue d’une séance de réconciliation tenue ce lundi 26 décembre entre la fédération générale du pétrole et des produits chimiques et la chambre nationale des stations-services, à l’inspection générale du travail.

Cette réunion a permis de parvenir à un accord autour des dernières revendications, liées à la marge bénéficiaire.

La chambre nationale des propriétaires des stations-services s’est engagée à signer l’annexe portant majoration des salaires des années 2022, 2023 et 2024, conformément au PV de réunion de la commission régionale de réconciliation.

Gnetnews