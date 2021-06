Tunisie : La HAICA annonce le retrait de la licence à la chaîne Al Moutawasset

La haute autorité indépendante de la Communication audiovisuelle (HAICA) annonce ce mardi 15 Juin le retrait de la licence accordée à la chaîne Al Moutawasset M Tunisia.

Dans un communiqué rendu public ce soir sur sa page officielle, la HAICA dit avoir procédé, lors de sa réunion du 03 juin 2021, à l’annulation cette licence accordée le 09 Mars 2015 au groupe méditerranéen des médias et de la production.

La haute autorité impute ce retrait à la poursuite de la suspension de la diffusion de la chaîne, depuis plus de 90 jours, sans en expliquer les raisons, et ce en vertu du paragraphe 02 de l’article 16 du cahier des charges, inhérent à l’obtention de licences pour la création et l’exploitation de chaînes TV privées.

Gnetnews