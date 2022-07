Tunisie : La HAICA inflige une pénalité de 20 mille dinars à la télévision tunisienne pour avoir retransmis la déclaration du président de la république

La haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle annonce ce jeudi 28 juillet des pénalités financières contre des radios locales pour « violation du silence électoral », liées à la tenue du référendum sur la nouvelle constitution le 25 juillet 2022.

Le Conseil de la HAICA a décidé, lors de sa réunion du 26 juillet, une amende de 03 mille dinars contre Radio Oxygène et une pénalité du même ordre contre Diwan fm, pour « transgression du silence électoral », souligne-t-elle.

La haute autorité a annoncé hier, mercredi, que son conseil avait décidé lors de sa réunion tenue le 26 juillet, d’infliger une pénalité de 20 mille dinars, à l’établissement de la télévision tunisienne, « pour avoir enfreint l’interdiction consistant à éviter la diffusion de toutes les formes de propagande pendant le silence électoral ».

La violation porte sur « la diffusion d’une déclaration directe du président de la république, après avoir accompli son devoir électoral, où il a évoqué les choix inscrits dans le projet de constitution soumis au référendum, en les expliquant, les valorisant et en en montrant l’importance », et ce pendant la couverture du référendum du 25 juillet, diffusée conjointement par les deux chaines publiques, al-Wataniya 1 et al-Wataniya 2.

