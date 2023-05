Tunisie : La justice entame ce vendredi l’examen du recours intenté contre la rétention des notes

La Cour d’appel entame ce vendredi, l’examen en urgence du recours intenté en référé par les parents et élèves contre l’Union Générale tunisienne du travail (UGTT), en vue de l’annulation de la décision des syndicats de l’enseignement de base et de l’enseignement secondaire, portant sur la rétention des notes, selon l’avocat Mokhtar Bouguerra, chargé de cette affaire.

Dans une déclaration à la TAP, il a indiqué avoir interjeté appel, au nom des parents, contre le jugement émis en première instance, le mardi 11 avril dernier, rejetant ce recours, signalant que le jugement définitif ne sera pas prononcé lors de cette audience..

Le président de l’association des parents et des élèves, Ridha Zahrouni, a appelé la justice à faire de son mieux pour éviter une longue procédure lié à ce recours, et à le trancher dans les meilleurs délais, du fait de son lien avec le temps scolaire, et des fortes pressions, dont la lenteur, pourrait exercer sur les élèves, qui passent les examens en cette période.

Le règlement de la crise entre le ministère de l’Education et les syndicats requiert une décision politique, par excellence, étant donné la teneur de ce dossier est, fondamentalement, financière, a-t-il déclaré à la TAP.

Gnetnews