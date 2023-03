Tunisie : La ligne verte opérationnelle 24h/ 24 et 7j/7 pour signaler les cas de violence faite aux femmes

La ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, a indiqué que l’approche nationale adoptée par la Tunisie dans le domaine de la lutte contre la violence faite aux femmes est multidimensionnelle, et repose sur la prévention, la protection, la prise en charge des victimes et la poursuite contre les auteurs de ces actes répréhensibles.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la violence, le ministère a œuvré à renforcer la ligne verte gratuite, « 1899 », pour signaler les cas de violence faite femme, 24 h/ 24, et tout au long des jours de la semaine, a-t-elle souligné.

Intervenue à la 9ème conférence de l’organisation de la femme arabe, ayant eu lieu les 27 et 28 février à Tripoli, sous le signe « femmes et filles dans la région, défis et perspectives prometteuses », elle a évoqué l’augmentation du nombre des centres de prise en charge des femmes victimes de violence, et des enfants les accompagnant, qui sont passés de 02, début 2022, à 10 avant la fin de la même année.

Un centre devra voir le jour dans chaque gouvernorat pendant la période du plan de développement 2023 – 2025. Outre l’appui des efforts de l’observatoire national de lutte contre la violence faite femme, en le chargeant de mener les travaux des coordinations régionales dédiées.

La ministre a appelé à intensifier la sensibilisation aux lois portant sur la protection de la femme de la violence, et à la nécessité qu’il y ait des contrats organisant le travail domestique. Elle a, par ailleurs, proposé l’élaboration d’une charte arabe de lutte contre la violence fondée sur le genre, sur les lieux du travail.

Gnetnews