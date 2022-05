Tunisie : La LTDH accepte de participer au dialogue Ã  l’appel de KaÃ¯s SaÃ¯ed, sous conditions

Tunisie : La LTDH accepte de participer au dialogue à l’appel de Kaïs Saïed, sous conditions

Le président de la ligue tunisienne de défense des droits de l’homme (LTDH), Jamel Msallem, a déclaré ce lundi, que « la ligue a décidé de participer au dialogue national attendu, mais a posé des conditions ».

Dans une déclaration à la TAP, Msallem a déclaré que « le bureau directeur a pris cette décision à la majorité de ses membres, lors de sa réunion hier dimanche, en référence aux communiqués et positions de la Ligue le 25 juillet 2021 d’organiser un dialogue national, du fait de la crise générale touchant le pays, sur les plans politique, économique et social ».

Il a indiqué que « la LTDH refusait de participer au dialogue national, pour en approuver des résultats prêts à l’avance ».

« La ligue exige d’être membre de la commission juridique chargée du projet de la constitution. Elle estime, néanmoins, que les missions et la méthodologie confiées aux travaux de commissions et les moyens mis à leur disposition ne sont pas clairs », souligne-t-il.

« La ligue se réserve le droit d’émettre sa position envers la démarche du dialogue national, dans le cas où il n’est pas conforme à ses propositions et constantes », a noté son président.

Jamel Msallem a affirmé « la nécessité de poser les dossiers liés aux droits économiques et sociaux, aux droits civils, politiques et aussi environnementaux, à la lumière de la spécificité de l’expérience nationale tunisienne, ce qui garantit l’instauration d’un régime républicain, et un Etat démocratique et civil respectant les droits de l’homme ».

L’UGTT avait annoncé ce lundi son refus de participer au dialogue, selon la formule prévue par le décret-loi n’o 30 portant création de l’instance consultative pour une nouvelle république.

Pour rappel, la LTDH a formé, aux côtés de l’UGTT, l’UTICA et le conseil national de l’ordre des avocats, le quartette qui a parrainé le dialogue national ayant sorti la Tunisie de la crise politique aigüe qui l’a secouée en 2013.

Gnetnews