Tunisie : La centrale syndicale oppose une fin de non-recevoir à Kaïs Saïed, non au dialogue prévu par le décret-loi n’o 30

La centrale syndicale considère ce lundi 23 Mai que » le décret-loi n’o 30 du 17 Mai 2022, portant création de l’instance nationale consultative pour une nouvelle république, n’a pas émané d’une consultation ou accord préalables, n’est pas à la hauteur des aspirations nationales et ne répond pas aux attentes des forces nationales ayant vu dans l’évènement du 25 juillet, une occasion historique, pour rompre avec une décennie noire et construire un processus rectificatif instaurant une nouvelle démocratie ».

Dans un communiqué paru à l’issue de sa commission administrative tenue ce lundi à Hammamet, la centrale syndicale réitère son « refus de tout dialogue formel tardif et hâtif, où les rôles sont fixés d’une manière unilatérale. Lequel est imposé et exclut les forces civiles et politiques nationales, outre le fait qu’il s’agisse d’un dialogue consultatif ne permettant pas de déboucher sur des accords sérieux, dont le but est de plébisciter des résultats préétablis, parachutés, à travers un passage en force et en imposant le fait accompli ».

L’organisation syndicale considère le dialogue auquel a appelé Kaïs Saïed « après dix mois d’attente, de refus et de tergiversation, avec la manière contenue dans le décret-loi, comme n’étant pas en mesure de sortir le pays de sa crise, mais va l’approfondir et la prolonger, jusqu’à démanteler et annuler ce qui a été cumulé par des générations successives ».

Et partant, « l’UGTT avec toutes ses structures refuse de participer au dialogue, selon la formule annoncée dans le décret-loi », martèle la même source.

La commission administrative nationale demeure en état de réunion permanente pour suivre la situation, ajoute-t-elle.

L’organisation syndicale « se réserve pleinement le droit, et en toute indépendance, de prendre la décision appropriée, au sujet du référendum, des futures élections législatives, et tout autre prochaine échéance ».

Gnetnews