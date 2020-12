Tunisie : La LTDH intente quatre affaires judiciaires contre Fethi Laayouni

Le Secrétaire Général de la Ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme, Béchir Abidi, a déclaré ce mardi 22 décembre, lors d’une conférence de presse, que la LTDH a décidé d’intenter quatre affaires judiciaires contre le maire du Kram, Fethi Laayouni, dans la foulée de la confiscation de ses locaux à la banlieue Nord, et leur transformation en école coranique.

Dans une déclaration audio relayée par Jawhara, il a ajouté que l’atteinte au siège de la Ligue est une atteinte à la société tunisienne dans son ensemble, et que l’affaire est désormais nationale et est « une atteinte à tous les défenseurs de l’Etat civil et toutes les forces démocratiques et civiles ».

