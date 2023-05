Tunisie : La ministre de la Femme inaugure le centre d’accueil des femmes violentÃ©es et le complexe de l’enfance au Kef

Tunisie : La ministre de la Femme inaugure le centre d’accueil des femmes violentées et le complexe de l’enfance au Kef

La ministre de la Femme, de la Famille, de l’enfance et des séniors, Amel Belhaj Moussa, a inauguré, ce vendredi 26 Mai, en marge de sa visite au gouvernorat du Kef, le nouveau complexe de l’enfance au Kef Ouest.

Ce centre accueille 300 enfants de la région, soit une moyenne de 60 enfants toutes les deux heures, et 4000 enfants/ an.

Il assure la nourriture, et la prise en charge sociale, éducative et psychologique à 35 enfants parmi les pupilles de l’Etat, et près de 60 enfants issus des familles à revenu limité.

Le ministère a œuvré à créer cet établissement, conformément aux standards de qualité, et de sécurité, moyennant une enveloppe estimée à 496 mille dinars pour la construction, et 153 mille dinars pour l’acquisition d’équipements informatiques, de meubles, d’installation de caméras de surveillance, etc, a souligné Amel Belhaj Moussa.

La ministre a ordonné d’accélérer la réalisation de la deuxième tranche de ce projet, portant sur la construction de salles multi-spécialités, l’aménagement d’une espace externe, et l’aménagement de l’espace interne, moyennant une enveloppe estimée à 250 mille de dinars.

Elle a, par ailleurs, décidé la création d’un club mobile, devant être opérationnel au début de l’année prochaine, deuxième du genre dans le gouvernorat du Kef.

Belhaj Moussa a, par ailleurs, inauguré, aujourd’hui même, le centre « Amen », le 11ème à l’échelle nationale pour les femmes victimes de violence et les enfants, les accompagnant avec une capacité de 16 lits.

Cette création s’inscrit, dans le cadre, du programme du ministère de généraliser les centres de prise en charge des femmes victimes de violence dans tous les gouvernorats, a-t-elle indiqué en substance, signalant que le nombre des centres « Amen » a évolué passant d’un seul centre en 2021, à 11 actuellement, avec une capacité d’accueil avoisinant les 180 lits. Elle a ajouté que son ministère œuvre à mettre en place un centre « Amen » dans chaque gouvernorat, et à couvrir toutes les régions de la république, avant la fin de 2024, moyennant une enveloppe de 12 millions de dinars.

Gnetnews