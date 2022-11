Tunisie : La ministre de la Justice se rend à la prison de Borj Erroumi et fait des annonces

La ministre de la Justice, Leïla Jeffal, s’est rendue hier, lundi 21 novembre, en visite inopinée à la prison de Borj Erroumi (Bizerte), où elle s’est enquise des conditions d’incarcération et de la situation générale au sein de ce pénitencier.

Jeffal a, également, pris connaissance des conditions de travail des cadres et agents de la prison », écoutant leurs préoccupations et leurs difficultés au quotidien.

S’agissant de la surcharge à la prison de Borj Erroumi, du fait des travaux d’aménagement et de maintenance en cours à la prison du centre-ville de Bizerte, la ministre, citée par un communiqué de son département, a ordonné d’en accélérer les travaux, afin qu’elle entre en exploitation, dans les plus brefs délais.

La ministre de la Justice a constaté le niveau des prestations sanitaires qui y sont rendues, l’important nombre de consultations quotidiennes, ainsi que la disponibilité des médicaments dont les prisonniers ont besoin, affirmant suivre de près les difficultés relevées à ce niveau et tend à surmonter les problèmes, en trouvant des solutions pratiques pour appuyer les unités carcérales et y améliorer la présence des médecins des différentes spécialités.

Elle a, par ailleurs, visité la salle de spectacles de la prison, saluant « l’importance de ce type d’activités en matière de consolidation de l’équilibre psychique et comportemental du prisonnier ».

La ministre s’est rendue aux chambres, aux différentes ailes, aux espaces de visites, a discuté avec un important nombre de prisonniers et leurs familles, et a ordonné le transfert de nombre d’entre eux, à leur demande vu leur situation sanitaire et sociale.

Gnetnews