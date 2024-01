Tunisie : Acquisition d’équipements pour une justice numérique avec zéro papier, la ministre les inspecte à l’entrepôt de Ben Arous

La ministre de la Justice, Leïla Jeffal, s’est rendue, ce lundi 22 janvier, en visite d’inspection à l’entrepôt de mobilier et d’équipements du ministère à Ben Arous, où elle a supervisé les conditions de stockage et de conservation des équipements, et la disponibilité du matériel nécessaire pour le travail des tribunaux et structures administratives relevant de son département.

La ministre a appelé à bien ranger les équipements, à y mettre de l’ordre et à bien les conserver. Comme elle a appelé à suivre des méthodes plus efficaces pour mieux les agencer, en faciliter le contrôle et le suivi, et en prospecter les opérations de distribution et d’approvisionnement des tribunaux, ainsi que des administrations régionales et centrales.

Elle a, également, exhorté à répondre, avec célérité, aux demandes issues notamment des tribunaux des régions intérieures. Comme elle a appelé à prendre les dispositions urgentes pour se débarrasser des équipements, désormais inutilisés, et à les détruire, en coordination, avec les parties administratives concernées.

La ministre de la Justice a inspecté les équipements acquis via un marché public inhérent aux achats annuels portant, notamment, sur environ 670 PC, 480 photocopies Laser…dans le cadre du programme de transition numérique du dispositif judiciaire et carcéral inscrit dans le plan stratégique du ministère 2023 – 2025. Elle a appelé à la nécessité d’œuvrer à développer l’infrastructure numérique des tribunaux, et à mettre en exécution le programme de transition numérique de la justice, en veillant à une distribution judicieuse des équipements informatiques, de manière à baliser le terrain à une justice numérique avec zéro papier.

