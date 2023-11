Tunisie : Le gouvernement Ã©voque l’Ã©ventualitÃ© de redÃ©ployer les employÃ©s des sociÃ©tÃ©s de jardinage dans d’autres secteurs

Tunisie : Le gouvernement évoque l’éventualité de redéployer les employés des sociétés de jardinage dans d’autres secteurs

La commission des finances de l’Assemblée a planché hier, mardi 07 novembre, sur le projet de la balance économique de l’année 2024, et a auditionné la ministre de l’Economie et de la Planification par intérim à ce sujet.

La ministre a évoqué, en préambule, l’évolution de la croissance économique au cours du premier semestre de l’année 2023, à travers l’amélioration de la prestation de certains secteurs à l’instar du tourisme, des services, du transport, des industries mécaniques, contre une forte baisse du secteur agricole.

Sihem Boughdiri Nemsia a, par ailleurs, évoqué les principaux défis inhérents au modèle de développement de l’année 2024, liés à l’augmentation de la cadence de croissance, la mise en oeuvre des réformes structurelles sur la base de l’équilibre entre les exigences de la stabilité économique, la croissance et la paix civile, ainsi que l’activation des stratégies sectorielles, l’accélération des programmes de digitalisation, la relance de l’initiative privée, la facilitation de l’accès au financement, et le soutien aux petites et moyennes entreprises.

La ministre a passé en revue les principaux objectifs du modèle de développement de l’année 2024, consistant notamment en l’amélioration du rendement des secteurs de production, ainsi que des secteurs extractifs (phosphate et hydrocarbures), la maîtrise du déficit commercial, et la baisse du taux de l’inflation.

Dans ses réponses aux interventions des députés, la ministre a a affirmé que le ministère oeuvre à trouver des solutions appropriées aux entreprises publiques, une fois les opérations d’audit réalisées, lesquelles concernent, également, les sociétés de jardinage, avec la possibilité d’un redéploiement de leurs agents dans d’autres secteurs.

S’agissant du phosphate, elle a indiqué qu’on allait œuvrer à en rétablir la production à ses niveaux antérieurs, en trouvant des solutions pour son transport à travers les rails, et via la lutte contre la corruption.