Tunisie : La ministre de l’Economie signe Ã  Ryadh un accord-cadre de 3,78 milliards dinars

Tunisie : La ministre de l’Economie signe à Ryadh un accord-cadre de 3,78 milliards dinars

En marge de sa participation aux réunions annuelles du groupe de la banque islamique de développement, tenues du 27 au 30 avril à Ryadh, la ministre de l’Economie et de la Planification, Fériel Ouerghui Sebeï, a signé hier, dimanche 28 avril, avec le président exécutif de la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC), Hani Salem Sonbol, un nouvel accord cadre de coopération, pour les trois prochaines années, d’une valeur de 1,2 milliard de dollars, soit l’équivalent de 3,78 milliards DT.

Cette enveloppe sera consacrée au financement des importations de produits de base, comme le pétrole brut et les produits pétroliers par des entreprises publiques, rapporte, en substance, le ministère de l’Economie, dans un communiqué.

La ministre s’est dite satisfaite du niveau de coopération financière et technique entre la Tunisie et cette institution, affirmant la détermination de la raffermir davantage, et d’en élargir les domaines, particulièrement, dans cette conjoncture internationale erratique, et à la lumière des répercussions négatives grandissantes des changements climatiques, notamment, sur la sécurité alimentaire, l’énergie, et l’environnement.

Les deux parties ont évoqué l’importance du programme des ponts commerciaux arabo-africains, au service des intérêts conjoints.

L’état d’avancement des préparatifs de la 4ème réunion des gouverneurs dudit programme, qui aura lieu en juillet prochain à Tunis, ont été évoqués. Les deux parties ont dit leur détermination à en faire un rendez-vous réussi, sur la voie du processus de concrétisation effective de cet programme ambitieux.

Gnetnews