Tunisie : La ministre de l’Industrie en visite Ã  Abu Dhabi, un cadre de coopÃ©ration en matiÃ¨re Ã©nergÃ©tique convenu

Tunisie : La ministre de l’Industrie en visite à Abu Dhabi, un cadre de coopération en matière énergétique convenu

La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neïla Nouira Gongi, a participé, lundi 16 janvier 2023, au centre des expositions d’Abou Dhabi, à l’ouverture officielle de « la semaine de durabilité », qui se tient en présence d’un important nombre de chefs d’Etat et de gouvernement et de ministres chargés de l’énergie.

La semaine de durabilité d’Abu Dhabi est une manifestation internationale, lancée par les Emirats, depuis 2008, et se tient du 14 au 19 Janvier, sous le signe « ensemble pour renforcer l’action climatique ».

Elle vise « à renforcer la coopération internationale en matière de développement durable, et est un cadre préparatoire pour la tenue aux Emirats arabes unis, du prochain sommet de l’ONU sur le Climat, « Cop 28″, en novembre 2023 ».

Cette manifestation internationale est « une nouvelle plateforme pour le secteur de l’énergie au niveau mondial, à travers la tenue de rencontres et débats, à l’instar du sommet de l’hydrogène vert, le sommet de la transition énergétique, le sommet de la jeunesse dans le secteur de l’énergie, ainsi que plusieurs autres ateliers de travail sur des sujets liés aux changements climatiques, et au rôle de la femme en matière de réalisation de la neutralité carbone », rapporte un communiqué du ministère de l’Industrie.

En marge de l’ouverture officielle, la ministre de l’Industrie a rencontré plusieurs de ses homologues, et a tenu hier soir, une réunion bilatérale avec le ministre émirati de l’énergie et de l’infrastructure, Suhail Mazroui, où « il était question des perspectives de coopération bilatérale dans les domaines de l’énergie et des énergies renouvelables ».

Les deux ministres ont convenu « d’instaurer un cadre de coopération technique, permettant d’échanger les expériences entre les deux pays, notamment dans les domaine de l’électricité, tant en matière de développement des réseaux et de production d’électricité à partir des énergies renouvelables, ou dans le domaine de la production de l’hydrogène vert ».

Gnetnews