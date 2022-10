Tunisie : La ministre de l’Industrie se rend en visite à la société ST Microelectronics, spécialisée dans la fabrication des puces électroniques

La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neïla Nouira Gongi, a effectué mercredi une visite à la société ST Microelectronics, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des puces électroniques et de composants à semi-conducteurs, en présence de son PDG, Remi El ouazzane, son équipe, des représentants des filiales de la société à travers le monde, ainsi que du Directeur Général des industries manufacturières, Fethi Sehlaoui.

Cette société est dotée d’un centre de recherche-développement employant environ 250 ingénieurs.

Les principaux projets de recherche-développement réalisés par la société, avec des compétences tunisiennes, ont été présentés, à cette occasion, ainsi que les perspectives de son développement et de ses projets futurs sur le court et moyen terme.

Neïla Nouira Gongi a affirmé la détermination de son ministère à assurer tout le soutien à ce groupe pionnier dans le monde, dans le domaine de semi-conducteurs, d’en développer et diversifier les champs d’investissement, d’autant que la Tunisie dispose de sable siliceux, de qualité supérieure, pouvant être valorisé par des compétences et ingénieurs tunisiens, dans le cadre des activités de cette société.

Gnetnews