Tunisie : La ministre et le secrétaire d’Etat prennent leurs fonctions au ministère de l’Economie et de la Planification

Une cérémonie de passation des pouvoirs a eu lieu hier, mercredi 24 janvier, au ministère de l’Economie et de la Planification, au cours de laquelle la nouvelle ministre, Feriel Ouerghi, a pris ses fonctions à la tête du ministère, ainsi que Samir Abdelhafidh, en tant que secrétaire d’Etat aux PME.

La ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, qui y a assuré l’intérim depuis le départ de Samir Saïed, a exprimé « sa fierté d’avoir assumé la responsabilité de gérer les rouages de ce ministère, lors de la dernière période », saluant « la coopération qu’elle a trouvée de la part des cadres du ministère, ses structures et institutions, ce qui a aidé à parachever de nombreux travaux et programmes. »

Feriel Ouerghi a, pour sa part, souligné « le rôle névralgique » que joue le ministère en matière de promotion de l’économie nationale, appelant à la nécessité de redoubler d’efforts en vue d’atteindre les objectifs escomptés.

Elle a appelé les cadres et agents « à poursuivre le travail avec le même esprit de responsabilité et de don de soi, dans le cadre d’une seule équipe au service de l’intérêt suprême de la nation ».

Le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises a noté, quant à lui, « l’importance des défis économiques posés, et les efforts collectifs qu’ils requièrent en vue de réaliser un développement intégral et durable ».

