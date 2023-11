Tunisie : La moyenne de l’inflation sur toute l’annÃ©e 2023 serait de 9.4 %, une baisse prÃ©vue les deux prochaines annÃ©es

Tunisie : La moyenne de l’inflation sur toute l’année 2023 serait de 9.4 %, une baisse prévue les deux prochaines années

La moyenne de l’inflation pour l’ensemble de l’année 2023 serait dans la limite de 9.4 %, contre 8.3 % en 2022, et 5.7 % en 2021, comme l’a révélé un document de la banque centrale de Tunisie (BCT), présenté lors d’une récente journée parlementaire, et relayé par la TAP.

Cette moyenne va reculer, progressivement, pendant les deux prochaines année à 7,7 % en 2024, et 5,8 % en 2025.

L’Institut d’émission prévoit un recul léger de l’inflation pendant les prochains mois et années, mais elle devra, entre-temps, préserver son niveau élevé sur le moyen terme.

La banque centrale a révélé que l’évolution du financement intérieur du budget de l’Etat pourrait avoir des répercussions négatives, dans la mesure où il nourrit les pressions inflationnistes, et réduit les possibilités de financement des secteurs de production.

La banque des banques a, par ailleurs, considéré que l’accroissement des salaires, la hausse continue des prix des produits à l’échelle internationale, le recul de la production et de l’exportation nationale (notamment du phosphate, du pétrole et des produits agricoles…), et la hausse de la demande des produits importés…sont autant de facteurs qui nourrissent l’inflation.

