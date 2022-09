Tunisie : La municipalité de Sfax organise samedi l’opération « ville sans voitures »

La municipalité de Sfax organisera demain, samedi 24 septembre, l’opération « ville sans voitures ».

La commune annonce ce vendredi l’interdiction de la circulation des voitures de 07h du matin à 13h dans les endroits suivants : la rue Ali Belhaouane dans un seul sens, la rue Habib Achour dans les deux sens, la rue Habib Bourguiba dans les deux sens, et la rue de l’armée dans les deux sens.

Participeront à cet évènement, 20 organisations et associations avec des activités différentes sportives, culturelles, et de sensibilisation, dans le domaine de l’environnement, et de l’économie d’énergie.

Des ateliers scientifiques auront, également, lieu en présence de cinq institutions universitaires.

Les sites fermés, pour la circonstance, seront consacrés à des moyens de transport propres.

Gnetnews