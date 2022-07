Tunisie : La nouvelle constitution pourrait affaiblir la démocratie (Blinken)

Le chef de département d’Etat américain, Antony Blinken, a affirmé « le soutien fort des Etats-Unis au régime démocratique en Tunisie, et aux aspirations de son peuple à un avenir sûr et prospère ».

Dans une déclaration rendue publique hier, jeudi 28 juillet 2022, le chef du département d’Etat US, souligne que « le référendum sur la constitution du 25 juillet a été marqué par un faible taux de participation ».

« Nous partageons les préoccupations de nombreux Tunisiens, selon lesquelles la nouvelle constitution pourrait affaiblir la démocratie en Tunisie, et limite le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».

Blinken appelle à « un processus de réforme fédérateur et transparent pour rétablir la confiance de millions de Tunisiens n’ayant pas participé au référendum ou qui se sont opposés à la nouvelle constitution ».

Il incité à « la promulgation d’un code électoral à même de faciliter la plus large participation possible aux élections législatives prévues en décembre, y compris de ceux qui se sont opposés ou boycotté le référendum sur la constitution ».

Selon ses dires, « la Tunisie a connu tout au long de l’année dernière une régression terrifiante des normes démocratiques ».

« Les Etats-Unis ont employé et emploieront, en coordination avec leurs alliés, tous les moyens possibles, pour appuyer le peuple tunisien en matière de formation d’un gouvernement démocratique, soumis au questionnement, garantissant un espace pour un débat libre et une opposition libre, préservant les droits de l’homme, et les libertés fondamentales pour tous, consolidant la prospérité à long terme, et respectant l’indépendance de la justice et la suprématie de la loi », souligne le haut responsable de l’administration américaine.

« Le partenariat entre les Etats-Unis et la Tunisie gagnerait en force et en solidité, en présence d’un engagement commun en faveur de la démocratie et des droits de l’homme », conclut-il.

Les Etats-Unis avaient rendu publique une première réaction envers les résultats du référendum, celle du porte-parole du département d’Etat, Ned Price.

