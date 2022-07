Tunisie : Le département d’Etat US se fait l’écho des craintes exprimées envers le référendum

L’administration américaine annonce avoir pris acte des résultats du référendum annoncés par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), ainsi que par les observateurs des élections au sein de la société civile, signalant que « le référendum était marqué par un faible taux de participation ».

Une large strate de la société civile en Tunisie, des médias et des partis politiques ont exprimé de profondes appréhensions au sujet du référendum, affirme le porte-parole du département d’Etat, Ned Price.

Et de poursuivre : « nous avons constaté des craintes largement répandues parmi les Tunisiens, quant à l’absence d’un processus inclusif et transparent, et un débat général restreint pendant la rédaction de la nouvelle constitution. Comme, nous avons remarqué que la nouvelle constitution comprend des équilibres faibles pouvant mettre en danger les droits de l’homme et les libertés fondamentales ».

Avec les élections législatives dont la tenue est prévue à la fin de l’année, la partie américaine insiste sur « le respect de la séparation des pouvoirs, et d’une loi électorale intégrale et transparente permettant une large participation à ce scrutin ».

Gnetnews