Tunisie : La nutritionniste Yosra Bornaz rÃ©vÃ¨le les mÃ©faits du rÃ©gime cÃ©togÃ¨ne, dit keto

Tunisie : La nutritionniste Yosra Bornaz révèle les méfaits du régime cétogène, dit keto

Bien qu’il soit parmi les régimes alimentaires amincissants les plus sollicités par les personnes souhaitant perdre du poids, cette méthode n’est pas toujours recommandée par les professionnels de la nutrition.

C’est ce que nous a confirmé la nutritionniste Yosra Bornaz dans un entretien accordé à Gnetnews. Selon elle, ce régime cétogène qui propose un mode d’alimentation basé sur la réduction des glucides (sucres) et l’augmentation des apports en lipides (bon gras) et protéines.

L’apport journalier d’une personne adulte, doit contenir 50 à 55% de glucide, 30% lipides et 15 à 20% protéine. Avec le régime kéto, les glucides vont être réduits à 5%. L’apport des lipides sera doublé pour atteindre 60%, et les protéines vont augmenter à 30 et 35%.

Ce régime alimentaire crée un changement total dans les habitudes alimentaires des patients, vu qu’il exige une rupture avec nos plats habituels de la cuisine tunisienne. Le kéto se base aussi sur des ingrédients plutôt chers, il dépend donc du pouvoir d’achat du patient.

Pour les personnes qui n’ont pas suivi un régime kéto prescrit par le médecin, ils doivent s’attendre au résultat contraire, en gagnant du poids au lieu de maigrir, et vont abandonner facilement cette méthode.

« Le problème c’est que les gens qui optent pour cette méthode sont souvent mal informées, et ont de fausses idées reçues sur la diète cétogène. Comme beaucoup d’adhérents au groupe kéto sur les réseaux sociaux, qui échangent leurs idées de repas sans savoir précisément quel ingrédient se permettre ou bannir. Ils induisent les internautes en erreur, en leur recommandant des salades remplies de tomates par exemple et d’autres légumes riches en glucose, ce qui se contredit avec le principe même du kéto ».

Certains conseillent aussi d’introduire des fromages gras et de la crème fraiche, qui peuvent au contraire, empêcher de maigrir. Ces aliments contiennent beaucoup de sel et de sodium, ce qui engendre la rétention d’eau. Et avec cette quantité de gras, ils peuvent reprendre rapidement les kilos. L’effet yoyo est aussi très fréquent dans ce régime… ».

Yosra Bornaz a évoqué aussi d’autres méfaits, dont la possibilité d’élever le taux de cholestérol vu la quantité importante d’acides gras ingérés. Des maladies cardiaques peuvent se manifester, outre l’affaiblissement de l’immunité.

Pour les femmes souffrant d’ovaires poly-kystiques qui veulent réguler leur taux d’insuline, grâce à la diète cétogène, elles risquent le coma. « Puisque le Kéto est un régime à faible teneur en glucides, il peut entrainer une hypoglycémie s’il est associé avec des médicaments hypoglycémiants prescrits pour traiter les kystes.

Pour conclure, la nutritionniste a indiqué que la diète cétogène, bien qu’elle ait aidé beaucoup de gens à maigrir, les études ont montré qu’il vaut mieux opter pour d’autres méthodes moins agressives pour le corps comme le jeune intermittent…

E.B