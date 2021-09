Tunisie : La participation des entreprises tunisiennes Ã  la reconstruction de la Libye et la lutte contre le terrorisme au centre dâ€™un entretien SaÃ¯ed/ Debaibah

Tunisie : La participation des entreprises tunisiennes à la reconstruction de la Libye et la lutte contre le terrorisme au centre d’un entretien Saïed/ Debaibah

Tunis et Tripoli ont convenu hier, jeudi 09 septembre, d’inciter les organismes concernés des deux pays à parvenir rapidement à des solutions conjointes à certaines questions et difficultés liées à la santé, la circulation des personnes et des marchandises au niveau des passages frontaliers, les dettes, et la participation des entreprises tunisiennes à la reconstruction de la Libye.

Lors d’une rencontre hier, entre le président Kaïs Saïed, et le chef du gouvernement d’union nationale libyen, Abdelhamid Debaibah, en visite éclair jeudi en Tunisie, les deux parties se sont engagées à intensifier la coordination et l’échange d’informations au sujet de la sécurisation des frontières, la lutte contre le terrorisme, et le crime organisé et toutes les tentatives visant l’unité et la stabilité des deux pays.

Dans un communiqué rendu public hier soir, la présidence indique que cette rencontre a été une occasion d’évoquer les liens de fraternité solides et les relations de partenariat fructueux entre la Tunisie et la Libye dans différents domaines, et réitérer la communauté des destins, et l’interdépendance entre le développement, la stabilité et la sécurité entre les deux pays.

Saïed et Debaibah ont, par ailleurs, abordé la nécessité d’épargner les relations bilatérales de toutes les tentatives d’y semer le trouble, en vue d’un avenir meilleur entre les deux peuples, conformément à une nouvelle conception.

Le bureau d’information du chef du gouvernement libyen avait indiqué auparavant que les deux parties s’étaient mises d’accord sur l’élaboration d’un protocole unique pour la reprise du trafic terrestre et aérien entre les deux pays dans les délais les plus proches.

