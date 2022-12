Tunisie : La pauvretÃ©, l’autonomisation Ã©conomique, l’abandon scolaire au centre d’un CMR Ã  la Kasbah

Tunisie : La pauvreté, l’autonomisation économique, l’abandon scolaire au centre d’un CMR à la Kasbah

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a présidé hier soir, mardi 13 décembre 2022, à la Kasbah un Conseil ministériel restreint (CMR), consacré aux différents programmes nationaux en lien avec l’autonomisation et l’intégration économique.

Le Conseil a également planché sur « les solutions à apporter aux fléaux liés à la pauvreté dans ses différentes dimensions, dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’agriculture, de l’enfance, de la femme, la famille, la jeunesse, l’emploi et la formation ».

Il a été aussi question « des différents programmes, de leurs bénéficiaires, et outils de mise en exécution ».

Le Conseil a examiné les voies et moyens d’augmenter le volume des crédits alloués à ces programmes à dimension sociale, visant à préserver le pouvoir d’achat des catégories à revenus limités, et à en améliorer la résilience, et l’autonomie face aux contraintes économiques.

Le CMR s’est, également, arrêté à un échantillon de nouveaux programmes, pour mettre un terme à l’émigration irrégulière, à l’abandon scolaire précoce, et les moyens d’accès aux services de base d’une manière garantissant, la stabilité familiale, outre des programmes visant à traiter d’autres dimensions de la pauvreté, en lien avec la sécurité alimentaire, sanitaire et énergétique.

Gnetnews