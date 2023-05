Tunisie : La pénurie du pain et d’autres produits au centre d’une rencontre entre le président de la république et la ministre du Commerce

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu, samedi 20 Mai à Carthage, la ministre du Commerce et du Développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb.

La rencontre a porté sur « la pénurie du pain dans nombre de gouvernorats, à l’instar de Kairouan, et Siliana, laquelle est due à la tentative de certains d’attiser la situation sociale, et de provoquer des crises », rapporte la présidence dans un communiqué.

« Il est inacceptable que le pain soit disponible dans un gouvernorat, alors qu’il est introuvable dans d’autres gouvernorats voisins », a souligné le chef de l’Etat.

La rencontre a, par ailleurs, évoqué « l’absence et la pénurie de certains produits dans certaines régions du pays, à l’instar du café et du sucre, du fait de la spéculation, et de la domination des circuits de distribution par certains lobbies ».

Saïed a appelé à la nécessité que les institutions de l’Etat assument leur entière responsabilité, afin de mettre un terme à ces pratiques.