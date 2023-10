Tunisie : La pérennité des entreprises et le pouvoir d’achat au centre d’une rencontre Majoul/ Taboubi

Une rencontre a réuni, ce lundi 30 Octobre, au siège du patronat, le président de l’UTICA, Samir Majoul, et le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi.

La réunion a porté sur la situation socio-économique générale dans le pays, notamment la nécessité d’œuvrer pour préserver la pérennité des entreprises, les postes d’emploi, et d’appuyer les pouvoir d’achat des salariés.

Les deux parties ont, par ailleurs, exprimé leur soutien absolu à la cause palestinienne, et leur condamnation de l’agression barbare contre la population de Gaza, appelant à l’arrêt immédiat de cette offensive, à protéger les civils palestiniens, et leur fournir les aides et les convois humanitaires dont ils ont besoin.

La réunion s’est déroulée, en présence de Nasser Jeljli, membre du bureau exécutif national, le président du Conseil des présidents des fédérations professionnelles, ainsi que chef du cabinet, Mourad Meddeb.

Gnetnews