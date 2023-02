Tunisie : La poste émet un timbre sur le thème « e-Houwiya »

La Poste Tunisienne émet Le 22 février 2023, un timbre-poste sur le thème « e-Houwiya : L’identité numérique à travers le mobile pour l’accès sécurisé aux services électroniques » et ce, dans le cadre de l’introduction de la première identité numérique du citoyen en Tunisie, qui permet l’accès sécurisé aux services électroniques et l’obtention des documents administratifs officiels à distance sans se déplacer aux sièges des administrations et des structures concernées par le service.

La technologie du code QR a été introduite sur ce timbre-poste, pour identifier le service » e-Houwiya- Mobile ID » : l’identité numérique à travers le téléphone mobile qui permet un accès sécurisé aux portails gouvernementaux et aux services électroniques et permet la signature électronique sur les documents administratifs et l’authentification des transactions électroniques.

Ce timbre- poste ainsi que les autres produits philatéliques réalisés à cette occasion seront disponibles à la vente dans tous les bureaux de poste et via Internet à travers le site www.e-stamps.poste.tn à partir de 22 février 2023.

