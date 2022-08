Tunisie : La premiÃ¨re mouture du plan de dÃ©veloppement sera prÃªte Ã  la mi-septembre 2022

Tunisie : La première mouture du plan de développement sera prête à la mi-septembre 2022

La première mouture du plan de développement économique et social 2023/ 2025 sera prête à la mi-septembre 2022, a annoncé le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed.

Dans une déclaration à la TAP, le ministre a indiqué que la mouture définitive allait être prête avant la parution de la loi des finances 2023. Ce plan de développement triennal permettra de surmonter la situation économique difficile que vit la Tunisie, du fait des retombées de la pandémie du Covid-19 et de la guerre russe en Ukraine, a-t-il dit.

« Ce plan vise à réduire la fracture en termes de développement entre les différentes régions du pays, à renforcer la capacité compétitive de l’économie nationale, à créer des postes d’emploi, a améliorer le bien être et à réduire la pauvreté », a-t-il souligné.

Il porte également sur la relance de l’investissement privé dans les régions intérieures, à travers l’amélioration du climat des affaires.

Saïed a indiqué que les Start up ont été sollicitées pour enrichir ce plan par de nouvelles idées et approches reflétant la dynamique d’une jeunesse douée.

Le ministère de l’Economie et de la Planification a procédé à la tenue de réunions sur les plans sectoriel et régional, pour examiner les axes et priorités qui seront inscrits dans ce plan de développement, couvrant les trois prochaines années.

