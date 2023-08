Tunisie : La présidence de la république annonce les résultats d’une opération de contrôle d’envergure ayant débouché sur d’importantes saisies

La présidence de la république a révélé dans la nuit de ce mercredi les résultats des opérations de contrôle conjointes effectuées le 15 août 2023 par les forces de sécurité et gardes nationales.

Ces opérations ayant concerné 15 minoteries ont été menées avec la participation des agents et cadres des ministères des Finances ; du Commerce et du développement des exportations, ainsi que de l’office des céréales.

Elles ont débouché sur la saisie de 6528 tonnes de produits subventionnés, et 8.45 tonnes de sel alimentaire, dont 202.1 tonnes, saisie effective et 6325.9 saisie formelle.

Parmi les produits saisis figurent, notamment, 1597 tonnes de farine subventionnée, 99.5 tonnes de farine de qualité supérieure, 1579.6 tonnes de semoule, 3100 tonnes de blé etc.

La Tunisie connait cette dernière période une pénurie de pain, et des perturbations en matière de sa distribution, ayant donné lieu à des files d’attente incessantes devant les boulangeries, et éreinté les citoyen. Un état de fait que les pouvoirs publics imputent aux pratiques spéculatives, auxquelles s’ajouterait une multitude d’autres facteurs : les contrecoups de la crise alimentaire mondiale, la raréfaction des céréales sur le marché mondial et la montée des cours, la crise financière en Tunisie, et une mauvaise récolte céréalière, laquelle obligerait le pays d’importer la quasi-totalité de ses besoins en céréales.

