Tunisie : La production et exportations agricoles au centre, mercredi, d’une journÃ©e parlementaire

Tunisie : La production et exportations agricoles au centre, mercredi, d’une journée parlementaire

L’Assemblée des représentants du peuple organisera demain, mercredi 17 janvier, une journée d’études parlementaire autour du thème « production et exportation des produits agricoles : défis et perspectives ».

Au programme, une allocution d’ouverture du président de l’Assemblée Ibrahim Bouderbala.

Trois interventions ponctueront cette journée qui se poursuit de 9h 30 mn à 13h 10 mn, à savoir : « les produits agricoles et de la pêche, réalités de la production et de l’exportation, et pisciculture » ; « les forêts et l’aménagement des terres agricoles : une richesse menacée » ; ainsi que « Enseignement supérieur, recherche, formation et vulgarisation agricole, grandes attentes et ressources limitées ».

Gnetnews