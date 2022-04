Tunisie : La réforme fiscale au centre d’une réunion entre la ministre des Finances et une équipe du FMI

La réforme fiscale a été au centre, hier jeudi 21 Avril 2022, d’une réunion, par visioconférence, entre la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, et une équipe du fonds monétaire international (FMI).

S’inscrivant dans le cadre de la poursuite des réunions techniques avec le FMI, cet échange a porté sur les grandes orientations en matière de réforme fiscale, et de développement de la coopération technique entre la Tunisie et le FMI dans ce domaine.

La partie tunisienne a présenté les axes majeurs du programme de réforme fiscale, qui s’inscrit dans le cadre d’une série de réformes prévues la prochaine période. Le but est de simplifier la fiscalité, unifier les taux, consacrer davantage le principe de justice fiscale, d’en élargir l’assiette, et de lutter contre l’évasion fiscale, outre le parachèvement du programme de digitalisation de l’administration fiscale.

Il a été aussi question de la manière de déterminer les méthodes pratiques en matière de coopération technique avec le FMI dans ce domaine, en vue de tirer bénéfice des expériences comparées, et de mettre les instruments appropriés susceptibles de faire réussir cette réforme, à court et moyen terme.

Samir Saïed et Marouane Abassi, respectivement, ministre de l’Economie et de la Planification, et gouverneur de la banque centrale, se trouvent actuellement, à Washington où ils enchaînent les réunions avec le FMI et la banque mondiale pour mobiliser des fonds au budget de l’Etat.

