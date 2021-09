Tunisie : La rÃ©union de Djerba convient de la rÃ©ouverture des frontiÃ¨res avec la Libye dans deux jours au plus tard

Tunisie : La réunion de Djerba convient de la réouverture des frontières avec la Libye dans deux jours au plus tard

Les responsables tunisiens et libyens, réunis ce mercredi à Djerba (gouvernorat de Médenine) ont convenu de la réouverture des frontières terrestres et aériens, pendant deux jours au plus tard, tout en instituant un protocole sanitaire des ceux côtés.

La réunion tuniso-libyenne tenue sous la co-présidence des ministres de l’Intérieur et de la Santé des deux pays, a débouché sur l’affirmation de la liberté de circulation des voyageurs ayant achevé la vaccination contre le Coronavirus, moyennant la présentation d’un test PCR négatif, au niveau des passages frontaliers.

Dans une déclaration à la TAP, le directeur exécutif du conseil de coopération économique Libye – Tunisie a indiqué que le protocole sanitaire convenu prévoit que le passager de plus de 6 ans, ait reçu les deux doses de vaccin, en présentant un test RT – PCR négatif.

Les visiteurs n’ayant pas achevé la vaccination devront présenter une analyse négative, et se soumettre à un confinement de dix jours dans un hôtel à leurs propres frais.

Dans une déclaration médiatique, le président du comité de confinement au ministère de la Santé, Mohamed Rabhi, a indiqué que le protocole discuté hier dans le cadre des deux comités scientifiques tunisien et libyen n’a pas été signé lors de la réunion de ce mercredi, en attendant qu’il soit soumis à haut niveau afin que la décision soit prise. Entretemps, les passages frontaliers restent fermés.

Les frontières entre la Tunisie et la Libye ont fermé, d’une manière impromptue, le 08 juillet 2021 de la part du gouvernement libyen, à cause de la propagation du variant indien en Tunisie. Cette décision a été largement critiquée notamment de la part des Tunisiens, alors que des centaines de passagers étaient bloqués au niveau des frontières.

A la mi-Août 2021, le gouvernement libyen a annoncé la réouverture des frontières, mais deux jours après la Tunisie en a décidé la fermeture, invoquant des raisons sanitaires liées à la propagation du coronavirus.

Gnetnews