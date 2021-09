Tunisie : Fermeture de Ras Jdir et Dhiba Wazen prÃ©judiciable aux deux pays : Le dÃ©nouement ?

Tunisie : Fermeture de Ras Jdir et Dhiba Wazen préjudiciable aux deux pays : Le dénouement ?

Une délégation libyenne est arrivée ce mercredi 15 septembre au point de passage frontalier de Ras Jdir, en vue d’examiner avec les autorités tunisiennes, la question de la réouverture des frontières entre les deux pays.

La délégation compte deux ministres, ceux de l’Intérieur et de la Santé, ainsi que le représentant du ministère des Affaires étrangères libyen, et devrait se diriger vers l’Île de Djerba pour discuter avec une délégation ministérielle tunisienne, de la réouverture des frontières terrestres et aériennes entre les deux pays, indique le conseil de coopération économique Libye -Tunisie (Libyan Tunisian Economic Cooperation Council) sur sa page officielle Facebook.

Décidée par la Tunisie pour prévenir la propagation du Coronavirus, la fermeture des deux postes frontaliers de Ras Jdir et de Dhiba Wazen a beaucoup nui à la population du Sud, pour laquelle la Libye, constitue un poumon et une destination pour les activités économiques et commerciales. Sans compter le préjudice porté aux exportations tunisiennes, (agricoles, alimentaires et autres) pour lesquelles le marché libyen est primordial.

La fermeture des frontières nuit également aux ressortissants libyens qui sont nombreux à se diriger vers la Tunisie, notamment pour motifs de soins.

Les deux parties tunisienne et libyenne devraient convenir aujourd’hui de la mise en place d’un protocole sanitaire unique, sur recommandation de leur comité scientifique respectif, pour rouvrir les frontières, rétablir le trafic, et permettre à la circulation des personnes et des marchandises de reprendre ses droits entre ces deux pays voisins, aux liens historiques indéfectibles.

