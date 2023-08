Tunisie : La RNTA annonce une hausse des prix des tabacs

La régie nationale des tabacs et des allumettes annonce une actualisation de la liste des produits, relevant du monopole de l’Etat, et de leurs prix, à compter de ce lundi 21 août 2023, conformément à une décision du ministère des Finances, entendez par là une hausse des prix des cigarettes locales et étrangères.

La RNTA, seul distributeur du tabac en Tunisie, appelle, dans un communiqué relayé par la TAP, l’ensemble des commerçants de ces produits, à s’en tenir aux prix officiels, avec l’obligation de présenter une déclaration écrite au plus tard, le 25 août 2023 auprès du receveur desdits produits, ou du président du centre de distribution dont ils relèvent, dans le cas où ils sont en possession de produits dont ils avaient fait l’acquisition aux anciens prix, et ce à l’issue de la fermeture de leurs locaux le 20 août 2023.

Les quantités déclarées requièrent le paiement de la différence entre les nouveaux et anciens prix, au receveur des finances territorialement compétent.

En fonction des nouveaux prix, le Cristal coûte 2,300 dt, contre 2,100 dt, 20 Mars 4,500 dt, contre 4,200 dt, Philip Morris, 7,600 dt, contre 7000dt, Malboro, Merit, et Dunhill, 10 dt, etc.

Gnetnews