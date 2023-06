Tunisie : La situation de la SNCFT requiert des mesures urgentes et efficaces

Le ministre du Transport, Rabie Majidi, a déclaré que « la situation actuelle de la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT), requiert des mesures urgentes et efficaces, lui permettant de retrouver sa forme, de renforcer sa résilience et de reprendre la cadence de ses activités, en matière de transport des marchandises et des personnes, notamment le transport du phosphate, lequel est parmi les des priorités pressantes du ministère ».

Présidant hier, jeudi 01er juin, une séance de travail avec les représentants de la banque mondiale, consacrée à l’étude relative au développement de la SNCFT, la relance de ses activités et le programme d’investissement qui lui est dédié, Majidi, cité par un communiqué de son ministère, a salué le niveau de coopération entre la Tunisie et la banque mondiale, sa diversification, et l’accompagnement de la BM pour promouvoir le secteur du transport et de la logistique.

Il a souligné l’importance qu’accorde le ministère au transport ferroviaire, dans le cadre de la vision stratégique du secteur du transport et de la logistique à l’horizon 2040, outre son rôle en matière de réalisation d’une série d’objectifs liés aux autres stratégies nationales sectorielles, dont la transition numérique, écologique et énergétique.

Le ministre a appelé à œuvrer à valoriser le legs culturel, et les équipements, désormais inexploités au sein de la SNCFT, et à développer les compétences à travers la création d’une académie du transport ferroviaire, sous forme d’une plateforme ayant un rayonnement régional et international, outre la valorisation des connaissances et la mobilisation des ressources en vue d’investir dans ce secteur névralgique.

Gnetnews