Tunisie : La situation économique et financière au centre d’une réunion à Carthage

Le suivi de la situation économique et financière était au centre d’une réunion, présidée hier lundi 29 novembre à Carthage, par le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, en présence de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, de la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, du ministre de l’Econome et de la Planification, Samir Saïed, du gouverneur de la banque centrale de Tunisie, Marouene Abassi, et de la Secrétaire d’Etat à la coopération internationale, Aïda Hamdi.

La rencontre a porté, particulièrement, sur « le programme des réformes proposé par le gouvernement, dans le cadre des négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) ».

Il a été aussi question « des moyens de relancer la croissance économique, de prévenir l’inflation et des mécanismes à même de rétablir les constantes des finances publiques », indique en substance un communiqué de la présidence.

Le chef de l’Etat a affirmé « la nécessité d’accorder la priorité aux couches vulnérables dans le programme des réformes, de renforcer la gouvernance et de veiller sur la transparence des finances publiques ».

Saïed a, par ailleurs, appelé « à garantir la justice fiscale et à assainir le pays de toutes les formes de corruption ».

Gnetnews