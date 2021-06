Tunisie : La situation Ã©pidÃ©mique dans les rÃ©gions intÃ©rieures au centre d’un entretien MÃ©chichi/ Taboubi

Tunisie : La situation épidémique dans les régions intérieures au centre d’un entretien Méchichi/ Taboubi

Le chef du gouvernement, Hichem Méchichi, s’est entretenu ce mardi 22 Juin à la Kasbah, avec le chef de la centrale syndicale, Noureddine Taboubi, autour de la situation épidémique dans les régions et le suivi de l’état d’avancement des négociations entre le gouvernement et l’organisation syndicale.

La rencontre a, par ailleurs, porté sur la situation politique et économique dans le pays, et les actuels défis sociaux et leur caractère extrêmement prioritaire, notamment avec l’impact de la crise sanitaire sur les couches vulnérables.

Méchichi a affirmé l’engagement du gouvernement à accélérer la mise en application des clauses de l’accord conclu, à l’issue de la réunion 5+5, à régulariser la situation des travailleurs de chantiers, à faire paraître les décrets réglementaires et à activer l’accord du 06 février dernier.

Taboubi a déclaré, pour sa part, que cette rencontre a permis d’affirmer la crédibilité des négociations avec la partie gouvernementale, signalant que la parution des décrets réglementaires de l’accord du 06 février ne devra pas dépasser le 06 juillet prochain, selon l’accord convenu tout récemment.

Les discussions ont, également, porté sur l’évolution de la grave situation épidémique dans de nombreuses régions, et la nécessité d’unifier les efforts, et de se tenir aux côtés des régions intérieures en cette circonstance difficile.

