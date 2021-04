Tunisie : La situation épidémique est encore difficile, la priorité est à la vaccination (Méchichi)

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a exclu de nouveau, ce vendredi 23 avril, un confinement général en Tunisie. « Le confinement n’est pas possible sur le plan pratique, et n’est pas la meilleure solution face à la pandémie, tant de point de vue scientifique, qu’économique », a-t-il souligné en substance.

Dans une déclaration médiatique, après avoir reçu la première dose du vaccin contre le Coronavirus, au centre de vaccination de l’Ariana, Méchichi a assimilé les mesures prises dont le couvre-feu à un confinement ciblé, en vue de limiter les rassemblements dans les lieux fermés.

Le locataire de la Kasbah a estimé que la priorité consiste aujourd’hui à augmenter la cadence de la vaccination, et à ramener rapidement les vaccins.

Il a incité les Tunisiens à s’inscrire à la plateforme Evax, et à se faire vacciner, seul moyen, à ses yeux, de surmonter l’actuelle crise épidémiologique.

La situation épidémique est encore difficile, et requiert plus de vigilance et de respect des mesures préventives, a-t-il réitéré.

Au sujet de la réquisition des cliniques, Méchichi a affirmé avoir posé la question avec le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, qui est en train de tenir des réunions avec les représentants des cliniques, afin de les inciter à adhérer davantage aux efforts déployés, signalant : « nous sommes en guerre contre le Covid, et pendant la guerre, tous les moyens sont légitimes pour préserver la santé du Tunisien ».

Gnetnews