Tunisie : La SNCFT déplore trois accidents de train dont deux meurtriers ces tous derniers jours

La Société nationale des chemins de fer tunisiens fait part d’accidents meurtriers survenus le week-end dernier.

La SNCFT annonce qu’un accident douloureux est survenu avant-hier, dimanche 25 février 2024, au niveau de Sakiet Ezzit, où le train allant de Tunis vers Metlaoui, a percuté un piéton, et en a provoqué le décès.

L’autre drame a été celui du train reliant le Kef à Tunis, qui a percuté samedi 24 février 2024, avant la gare d’el-Milaha, un ressortissant subsaharien, qui est décédé sur le champ.

La Société exprime son regret pour la survenue de ces deux accidents, présente ses profonds sentiments de compassion aux familles des deux victimes, et annonce avoir diligenté une enquête pour déterminer les dessous et les causes de ces deux accidents, et en délimiter les responsabilités.

La SNCFT a, par ailleurs, commencé à enquêter dans l’affaire de renversement d’un wagon de transport de phosphate reliant les stations de Gafsa et Ghannouch, qui s’est produit, également, dimanche.

Gnetnews