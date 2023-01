Tunisie : La SNIT relance le programme du premier logement et détaille les procédures de financement

La Société Nationale Immobilière de Tunisie (SNIT) détaille les conditions, les procédures à suivre, et les modes de financement pour accéder au premier logement.

Le programme du premier logement est une ligne de crédit destiné aux catégories d’acquéreurs qui sont dans l’incapacité d’assurer un autofinancement, souligne-t-elle dans une vidéo mise en ligne sur sa page officielle.

Il concerne les primo-accédants parmi les familles et les personnes.

Les familles éligibles à ce type de logement sont celles qui ne possèdent pas un logement, et dont le revenu mensuel brut est compris entre 4.5 et 12 fois le SMIG, c’est à dire entre 2229 dinars, et 5945 dinars.

Le bénéficiaire ou son conjoint devra être salarié.

Les personnes doivent, à leur tour, remplir des conditions pour y accéder : ne pas être propriétaire d’un logement, avoir un salaire mensuel brut compris entre 4.5 et 10 fois le SMIG, soit entre 2229 et 4953 dinars.

Les logements inscrits à ce programme sont composés d’un S+2 au moins ; leur prix ne devra pas dépasser les 220 mille dinars, sans compter la TVA.

Le schéma de financement :

*Un autofinancement de 20 % du montant du logement, ne dépassant pas les 40 mille dinars. il est accordé au bénéficiaire sous forme de crédit bancaire préférentiel et est remboursé après un délai de grâce de 05 ans, moyennant un taux d’intérêt de 2 % .

La somme restante, dans la limite de 80 % du prix du logement, est assurée par un crédit bancaire soumis aux conditions et dispositions en vigueur dans le secteur bancaire.

Le bénéficiaire pourrait contribuer au financement du logement par des sommes additionnelles à condition qu’elles ne dépassent pas les 20 % du montant total du logement.

Gnetnews