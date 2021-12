Tunisie : La SNTRI interdit strictement l’accès à ses bus sans la présentation d’un passeport vaccinal

La Société nationale du Transport interurbain (SNTRI) annonce qu’il est strictement interdit d’emprunter ses bus, sans présenter le passeport vaccinal pour l’ensemble des usagers, et ce à compter du 22 décembre 2021.

En vertu du décret-loi n’o 1 de l’année 2021 datant du 22 octobre 2021, relatif au passeport vaccinal lié au Covid-19, et conformément aux recommandations du Comité scientifique de lutte contre le Coronavirus, « Sars Cov-2 », la SNTRI affirme l’obligation de s’en tenir aux dispositions suivantes.

Les employés de la société, de tous les corps professionnels, devront parachever la vaccination contre le Coronavirus avant l’expiration des délais impartis.

Ils devront, ainsi, présenter un passeport vaccinal, dans sa version papier et numérique à compter du 22 décembre 2021, pour l’accès aux sièges et espaces de la société.

S’agissant des clients, accompagnateurs et toute personne âgée de 18 ans et plus, il est strictement interdit d’accéder aux locaux de la société, ses services publics, espaces et bus, sans la présentation d’un passeport vaccinal lié au Covid-19, dans ses deux versions papier et digitale, à partir du 22 décembre 2021.

Gnetnews