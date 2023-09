Tunisie : La SNTRI revient sur l’accident survenu mercredi sur sa ligne de Tamaghza – Tunis

La Société nationale de transport interurbain (SNTRI) annonce qu’un accident s’est produit hier, mercredi 27 septembre, à 5H 30 mn, sur la ligne Tamaghza – Tunis, précisément sur la route nationale n’o 03, reliant Metlaoui et Gafsa.

Dans un communiqué paru la veille, la SNTRI indique que ce drame est survenu lorsque l’un de ses bus a percuté un louage sans passagers, ce qui a provoqué des blessés légers et des contusions parmi les passagers, lesquels ont été transférés avec les chauffeurs du bus et du louage à l’hôpital local de Metlaoui, à l’issue de l’intervention de la protection civile et de la garde nationale.

L’unité d’intervention sur les routes des ateliers de Gabès s’est rendue sur le lieu de l’accident, selon la même source.

La société a ajouté que ses équipes spécialisées œuvraient à suivre l’état des blessés, et à mettre à disposition un autre bus pour conduire les passagers à destination.

Gnetnews