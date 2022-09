Tunisie : La sociÃ©tÃ© amÃ©ricaine PostScriptum s’apprÃªte Ã  rÃ©aliser une centrale Ã©lectrique propre au Sud

Tunisie : La société américaine PostScriptum s’apprête à réaliser une centrale électrique propre au Sud

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, a rencontré ce lundi 05 septembre, le président de la société américaine spécialisée dans les énergies renouvelables, PostScriptum, Mark Crandall, accompagné par le directeur régional du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, Youssef Takki Chebihi, qui visitent la Tunisie, en prévision du lancement d’un projet dans ce domaine.

Mark Crandall a présenté un aperçu sur l’activité de l’entreprise, et son expérience acquise dans les domaines des énergies propres, à l’instar de l’énergie solaire, de l’énergie éolienne, de l’hydrogène vert en matière de production de l’électricité essentiellement, passant en revue les techniques et technologies les plus modernes adoptées en la matière.

Crandall a exprimé l’intérêt accordé par l’entreprise à investir en Tunisie, à travers la création d’une grande centrale de production de l’électricité à partir de l’énergie solaire, éolienne et de l’hydrogène vert, destinée à la consommation locale et aussi à l’exportation vers les pays voisins et l’Europe.

La société est en train de choisir le site au Sud tunisien, et d’évaluer les besoins logistiques et en termes d’ingénierie, notamment pour ce qui est du raccordement intérieur et extérieur, a-t-il fait savoir, cité par un communiqué du ministère.

Samir Saïed a indiqué que l’orientation progressive vers les énergies alternatives et propres, notamment l’énergie solaire et l’hydrogène vert, sont prioritaires dans les programmes et politiques du gouvernement, et constituent l’un des principaux éléments de la stratégie « Tunisie – 2035 ».

Le ministre a affirmé les dispositions du ministère et ses organismes concernés par l’investissement à assurer l’accompagnement nécessaire et l’appui requis aux différentes étapes de réalisation de ce projet, afin qu’il démarre dans les meilleurs délais et conditions.

Gnetnews