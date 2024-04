Tunisie : La société américaine, Visteon ouvre une unité industrielle au parc technologique de Borj Cédria

La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Fatma Thabet Chiboub, a considéré, ce vendredi 12 avril 2024, la mise en place d’un nouveau centre de fabrication de composants automobiles, doté des technologies les plus modernes et relevant de la société américaine, Visteon, au technopole de Borj Cédria 1 (gouvernorat de Ben Arous), comme étant en harmonie avec les composantes et la valeur ajoutée du pôle.

Dans une déclaration à Mosaïque, la ministre a souligné que l’installation de cette unité américaine d’industrialisation haut de gamme au sein du parc technologique, lui facilitera toutes les mesures administratives, et lui fera bénéficier de sa proximité des centres de recherche scientifique, a-t-elle souligné, citée par Mosaïque.

Ce centre d’industrialisation va donner lieu à 400 postes d’emploi, moyennant des compétences tunisiennes, et un taux d’encadrement de 40 %. Ces spécificités réunies constituent autant de nouveaux facteurs, pour promouvoir la Tunisie, en tant que pays en phase avec les évolutions technologiques dans de nombreux domaines, le plus important est le secteur de composants automobiles, a-t-elle souligné, selon la même source.

Le centre a été ouvert en présence notamment du PDG de l’entreprise mondiale, VISTEON, Sachin Lawande, la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, des responsables du ministère, l’ambassadeur des Etats-Unis, la présidente de l’instance tunisienne de l’investissement, les responsables du Technopole de Borj Cédria…

Gnetnews