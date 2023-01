Tunisie : La SONEDE annonce le report des travaux de maintenance du Canal de Medjerda-Cap-Bon à une date ultérieure

La Société nationale d’exploitation et distribution des eaux (SONEDE) annonce le report des travaux de maintenance annuel du Canal de Medjerda – Cap-Bon, et la réhabilitation du barrage el-Aroussia, programmé du 09 au 29 janvier 2023, à une date ultérieure pour des raisons techniques.

La SONEDE avait indiqué le 04 janvier que la société d’exploitation du Canal et adductions des eaux du Nord, et la direction générale des barrages et grands travaux hydrauliques, avaient programmé l’arrêt du canal de Medjerda (Cap-Bon) pour maintenance, et réhabilitation du barrage el-Aroussia du 09 au 29 janvier 2023, dans le cadre du programme d’entretien annuel.

De tels travaux devaient donner lieu à des perturbations en matière de distribution de l’eau potable dans les délégations des gouvernorats de Nabeul, Sousse, Monastir, Mehdia et Sfax (délégations de Sakiet Ezzit, Sakiet Edaier, Sfax ville, sfax Sud et Sfax Ouest), du 10 janvier au 01er février 2023.

Gnetnews