Tunisie : La SONEDE annonce perturbations et coupure d’eau dans plusieurs quartiers dont Jardins d’El Menzah 1 et 2 à partir de Jeudi

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) annonce, ce mercredi 01er Mars, des perturbations et coupure d’eau, à partir de demain jeudi 02 Mars, à 08 h, dans le lotissement de Kenza, la région de Kersh el-Ghaba, la zone basse des jardins d’el-Menzah I, la zone basse des jardins d’el-Menzah 2, et la cité Rafaha.

La société impute cette coupure aux travaux de raccordement d’une partie du canal principal de distribution, rayon 800 millimètres, transféré au niveau d’el-Manar 1 (gouvernorat de Tunis), dans le cadre des travaux d’aménagement de la route X4, réalisés par le ministère de l’Equipement et de l’Habitat.

L’approvisionnement en eau devrait être rétabli, progressivement, dans les régions concernées, à partir de 08 du vendredi 03 Mars, après la fin des travaux, qui se poursuivront nuit et jour, sans discontinuer, assure la SONEDE.

Gnetnews