Tunisie : La SONEDE appelle à la rationalisation de l’utilisation de l’eau le jour de l’Aïd el-Idha

La société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) appelle à « la rationalisation de la consommation de l’eau, le jour de l’Aïd el-Idha, et à en reporter certaines utilisations secondaires à après 18 heures, afin d’éviter l’accroissement de la consommation, et le dépassement des ressources hydrauliques existantes, notamment avec la hausse des températures ».

Cet appel intervient du fait de « la situation hydrique difficile, pendant cet été, des suites du réchauffement climatique, et de la sécheresse que vit le pays pendant des années successives. Il est aussi justifié par la demande croissante d’eau pendant ce jour, qui coïncide cette année avec une hausse continue des températures pour plusieurs jours consécutifs, et la forte pression sur les édifices hydrauliques ».

La SONEDE dit avoir pris toutes les précautions nécessaires pour parer au plus pressé, et éviter les problèmes en matière de distribution de l’eau potable et en assurer la continuité de l’approvisionnement.

Quelque 1250 agents dont 950 astreints et 300 pour assurer la permanence ont été mobilisés, ainsi que 700 gardiens au niveau des édifices hydriques en vue d’une intervention le moment venu.

La société met à la disposition de ses clients les numéros de ses districts et le numéro vert 80 100 319 pour recevoir les plaintes.

La SONEDE annonce que ses services tâcheront à assurer une intervention immédiate pour mettre un terme aux coupures et perturbations.

« L’éventualité d’enregistrer des pannes au niveau des équipements et réseaux qui s’étendent sur 56 mille km, et 4000 édifices hydrauliques reste envisageable », prévient-elle.

Gnetnews