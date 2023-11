Tunisie : La SONEDE établit un programme d’intervention dans différents gouvernorats en prévision de l’été 2024

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) a élaboré un programme préliminaire, comportant 71 interventions dans différents gouvernorats du pays, moyennant une enveloppe totale de 44 millions de dinars, en prévision de l’été 2024.

Ce programme consiste, selon un rapport sur le plan de la SONEDE de l’été 2024, à exploiter les eaux souterraines disponibles, à travers le creusement de puits profonds, notamment dans les régions qui en sont, intégralement, approvisionnées.

Quelque 48 puits profonds devraient être réalisés, équipés et électrifiés, dans différentes régions de la république.

Rationalisation de la consommation

Le programme prévoit, par ailleurs, la rénovation et l’aménagement de certains réseaux d’acheminement et de distribution de l’eau, en procédant à des opérations de maintenance nécessaires, avec le remplacement de certains équipements de pompage, et l’administration de la demande, à travers la rationalisation de la consommation et l’économie de l’eau.

L’action va se focaliser sur la mise en exploitation de deux stations de dessalement de l’eau de mer, à Zarat et à Sfax, avant l’été 2024, en coordination avec la Société tunisienne de l’électricité et du Gaz (STEG), dans le cadre de la commission technique conjointe, pour prévenir les coupures subites du courant électrique.

La SONEDE évoque, dans ce contexte, l’équilibre fragile entre les ressources et les besoins dans l’ensemble des systèmes du Grand-Tunis, du Cap-Bon, de Sfax, du Sud-est, ainsi que certains systèmes ravitaillés à partir des ressources locales. La Société prévoit l’éventualité de perturbations limitées dans le temps et dans l’espace pendant les heures et les jours de pic et de surconsommation, devenant plus aigües avec des pannes subites au niveau des principaux canaux, et des équipements importants de certains grands systèmes hydriques.

La Société annonce qu’elle tâchera à répartir le déficit, d’une manière équilibrée, entre les régions approvisionnées du même système, en ayant un recours, à titre temporaire, à l’exploitation de toutes les ressources existantes, notamment celles enregistrant un haut degré de salinité, tout en s’en tenant aux principales conditions d’hygiène.

Gnetnews