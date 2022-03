Tunisie : La sphère de la pauvreté s’est élargie, « nous parlons désormais de 4 millions de pauvres » (expert)

L’expert économique du forum tunisien des droits économiques et sociaux, FTDES, a déclaré ce mercredi 09 Mars, que le budget de 2022 a continué sur la même voie générale de l’après 2011 en matière économique.

Il a pointé, lors d’une conférence de presse, la persistance du « libéralisme sauvage », ayant conduit à la régression des moyens de la classe moyenne.

« La sphère de la pauvreté s’est élargie, et nous parlons, désormais, de 4 millions de pauvres, en Tunisie », a-t-il souligné.

« Les recommandations du Fonds monétaire international (FMI), qu’il s’agisse de la masse salariale, de la subvention ou des recrutements dans la fonction publique, sont éloignées des aspirations du peuple tunisien au développement et à la justice sociale », a-t-il déclaré.

Le FTDES a présenté des « propositions réformatrices », portant sur « la mise en place d’un nouveau régime de gouvernance garantissant les droits, contre l’accomplissement des devoirs, l’instauration d’une relation contractuelle entre les pouvoirs administratifs et les différentes parties économiques et sociales, œuvrer à généraliser la digitalisation, à renforcer la capacité de l’administration à la planification stratégique, à anticiper les évènements et à établir les prévisions, avec plus d’objectivité », a-t-il indiqué.

Gnetnews